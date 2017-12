Katze verwechselt – Polizei klärt „Catnapping“

Veröffentlicht am 31. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF – Tierischer Einsatz der Polizei Betzdorf – Am Samstag, 30. Dezember, teilte ein Tierliebhaber der Polizei in Betzdorf mit, dass er darüber informiert worden sei, der Fahrer eines weißen Kleinwagens seine Katze gestohlen habe. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde herausgefunden, dass es sich nicht um ein „Catnapping“, sondern vielmehr um eine Verwechslung gehandelte. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes nahm der vermeintliche Entführer an, sein eigenes Tier gesichtet zu haben und nahm es mit nach Hause. Nach dem Erscheinen der Polizei wurde die Angelegenheit aufgeklärt und das „entführte“ Tier seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet.