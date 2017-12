Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt

Veröffentlicht am 31. Dezember 2017 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden wurde der Polizei in Betzdorf am Samstagvormittag, 30. Dezember, gegen 10:36 Uhr gemeldet. Eine 45 Jahre alte Frau hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann in der Jungenthaler Straße vorwärts in einer Parklücke abgestellt. Links neben ihrem Fahrzeug, auf einem gekennzeichneten Behindertenparkplatz, befand sich ein weißes Auto mit Schiebetür. In dieses Fahrzeug wurde eine jüngere, im Rollstuhl sitzende, weibliche Person eingeladen. Vermutlich wurde hierbei das Fahrzeug der Frau beschädigt. Anschließend entfernte sich die etwa 50 Jahre alte Fahrerin des weißen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter der Nummer 02741 / 9260 oder per Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.