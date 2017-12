J A H R E S R Ü CK B L I CK – ALTENKIRCHEN – Randy Hansen gastiert in der Stadthalle Altenkirchen

Veröffentlicht am 31. Dezember 2017 von wwa

JAHRESRÜCKBLICK – ALTENKIRCHEN – Randy Hansen gastiert in der Stadthalle Altenkirchen – Randy Hansen gastierte im April in der Stadthalle Altenkirchen. Jimi Hendrix lässt grüßen. Randy Hansen landete in der Kreisstadt mit seinem Konzert einen Volltreffer. Seit den 80ern präsentiert Randy Jimi´s Original Gitarrensounds verblüffend echt. Wenn er singt, meint man, Jimi´s Stimme zu hören. Kein Zweifel, Randy hat Jimi Hendrix bis ins Detail „studiert“. Das Altenkirchener Publikum war begeistert und feierte Randy ausgelassen, wie sein Vorbild in den 70ern. Wie ein Derwisch fegte Randy Hansen über die Altenkirchener Bühne und zog das Publikum in seinen Bann. Mit Randy Hansens standen Manni v. Bohr und UFO Walter auf der Bühne und hielten sich und die Fans zwei Stunden in Atem. (wwa) Fotos: Wachow