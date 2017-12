J A H R E S R Ü CK B L I CK – Metallicover – Iron Maidnem – True Collins und Pop Krönung rocken die Wiedhalle Neitersen

Veröffentlicht am 30. Dezember 2017 von wwa

JAHRESRÜCKBLICK – NEITERSEN – Wiedhalle Neitersen hoch im Kurs der Rock Konzerte – Mülli füllt mit Coverbands Hallen – Freitag und Samstag brummt der Wiedhalle Neitersen das Dach. Micharl Müller hatte zu Beginn des Jahres für die Freunde Heavymetal und Pop Musik zwei Tage mit Konzerten vierer Bands an zwei Tagen organisiert. Zum Volltreffer gestaltete sich bereits der Freitag mit den Gruppen „Iron Maidnem“ und „Metalicover“. Die Musiker zogen alle Register und die Fans zeigte sich begeistert, rockte was das Zeug hielt. Die Wiedhalle hatte nach diesem Hartrockevent gerade 19 Stunden Zeit sich zu erholen. Die Westerwälder Gruppe „Pop Krönung“ bereitete der Coverband „True Collins“ den Weg. Etwas ruhiger als am Vortag gestaltete sich dieses Konzert, aber nicht weniger war das Publikum. Dicht gedrängt standen sie in der Neiterser Wiedhalle und genossen Show und Musik. (rewa) Fotos: Renate Wachow