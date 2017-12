Veröffentlicht am 30. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Jugendgruppen besuchen Seniorenheim – Im Wissener Senioren- und Pflegeheim St. Hildegardis erfreuten gleich zwei Gruppen die Bewohner mit weihnachtlichen Weisen. Zum einen war es ein Jugendchor, dessen Mitglieder ganz überwiegend aus der Umgebung kommen. Wer aus Wissen fortgezogen ist und an den Feiertagen wieder in der Heimat weilte, nutzte die Gelegenheit, die alten Freunde beim Gesang wiederzusehen. Der Chor kommt nur an diesem einen Tag zusammen, so Leiterin Simone Bröhl und dies seit gut 20 Jahren. Vorgetragen auf den einzelnen Etagen wurden die schönsten Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“, „Oh Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Die Bewohner waren regelrecht gerührt und sangen vereinzelt mit. Auch die vierköpfige Bläsergruppe der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen verstand es, ihre Zuhörer mit festlichen Klängen zu begeistern.