Veröffentlicht am 29. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN-Honneroth – Verkehrsunfall Kreuzungsbereich L 267/K 40 – Eine 24jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag, 28. Dezember, gegen 15:55 Uhr mit ihrem PKW die K 40 aus Richtung Hamm kommend und wollte nach links in die L 267 in Richtung Altenkirchen abbiegen. Sie übersah einen auf der L 267 herankommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Altenkirchen, die untere Wasserbehörde und die Straßenmeisterei hinzugezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 9.000 Euro.