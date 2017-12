Verkehrsunfall auf der B 62 – zwei Personen verletzt

Veröffentlicht am 29. Dezember 2017 von wwa

ETZBACH – Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Etzbach – Eine 63jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagmittag, 28. Dezember, gegen 14:00 Uhr mit ihrem PKW die B62 aus Roth kommend in Fahrtrichtung Roth/Öttershagen und kollidierte beim Abbiegen nach links (FR Heckenhof) mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeugführer klagten über Brustschmerzen und wurden mit RTWs ins Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf circa 4.000 Euro.