Mitglieder auf der Weihnachtsfeier geehrt

Veröffentlicht am 29. Dezember 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSEESEN – „Sangeslust“ ehrt treue Mitglieder – Lob und Dank prägten weihnachtliche Jahresabschlussfeier des MGV Birken-Honigsessen. Mit einem besinnlichen Text und dem Chorvortrag „Maria durch ein Dornwald ging“ begann die Weihnachts- und Jahresabschlussfeier des MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen, zu der alle aktiven Sänger, passive und Ehrenmitglieder ins Vereinslokal eingeladen waren. In einem kleinen vorbereiteten Programm wechselten Lied- und Textbeiträge, passend zur Advents- und Weihnachtszeit.

Besonders begrüßt wurden Ortsbürgermeister und Ehrenvorsitzender Hubert Wagner sowie die älteren und ehemaligen Sänger Helmut Schneider, Gerhard Kohl und Erhard Böhmer. Zunächst dankte Vorsitzender Wilfried Reifenrath den passiven Mitgliedern: „Erst durch Eure finanzielle Unterstützung kann der Gesangverein seinen Ansprüchen gerecht werden“ und an die aktiven Sänger gerichtet: „Nur durch den guten Probenbesuch und euer Engagement in den Anliegen des Vereins findet der Chor das Lob und die Anerkennung bei den Besuchern unserer anspruchsvollen Konzerte und sonstigen Veranstaltungen“. Besonders erwähnt wurden die Mitgestaltung des Konzertes mit den Schwarzmeer-Kosaken in der Stadthalle in Altenkirchen sowie das Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Elisabeth in Birken. Großen Anteil hat natürlich auch Chorleiter Hubertus Schönauer, der seit nunmehr elf Jahren die musikalische Leitung inne hat.

Einen etwas breiteren Raum nahmen die Ehrungen der Mitglieder ein. Für langjährige passive Vereinszugehörigkeit wurden durch den Vorsitzenden geehrt: Bernd Kaiser, Andy Lentzen und Matthias Reifenrath (25 Jahre), Heinz Meier, Hans-Jürgen Reuber, Werner Rödder und Alois Weller (40 Jahre). Ihnen wurde als Dank und Anerkennung eine Urkunde und ein Präsent überreicht. Ein besonderer Dank galt dem Vizechorleiter Franziskus Reifenrath für seinen unermüdlichen Einsatz. Er hatte auch bei dieser Feier die Leitung des Chores inne. Vorsitzender Wilfried Reifenrath ernannte ihn auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes als Dank für 63 Jahre aktive Singetätigkeit, 13 Jahre Vorstandsarbeit und 20 Jahre Vizechorleiter unter Beifall der Anwesenden zum Ehrenmitglied.

Weiterhin nahmen die Vizechorleiter Jörg Simon und Michael Kölzer sowie Christian Kalkert (Homepage-Pflege) und Johannes Mauelshagen (Vereinswirt) Präsente als Zeichen der Wertschätzung entgegen. Beate Gockel hatte für die Weihnachtsdekoration gesorgt, Franz Kalkert für die besinnlichen Texte. Und der Nikolaus hatte ohnehin nur Lobesworte mitgebracht. „Nächstes Event ist anlässlich unseres 95jährigen Bestehens das große Frühjahrskonzert am 22. April im KulturWerk Wissen“, so der Vorsitzende zum Abschluss der offiziellen Feier.