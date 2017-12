Veröffentlicht am 28. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/ELKENROTH – 25 Jahre Seniorenzeitschrift „Jahresringe“ – Die Landräte des Kreises Altenkirchen und des Westerwaldkreises hatten zum 25jährigen Bestehen der Seniorenzeitschrift „Jahresringe“ zu einem Empfang ins Landhaus Krombach in Elkenroth eingeladen. Umrahmt wurde die Feierstunde von einem Klarinetten-Ensemble der Kreismusikschule Altenkirchen. Landrat Michael Lieber begrüßte das 12köpfige, ehrenamtliche Redaktionsteam sowie seinen Amtskollegen Achim Schwickert. 1992 war die Seniorenzeitung aus den Heimzeitungen von Seniorenheimen des Kreises entstanden. Die Auflagengröße lag damals 5.000 Stück. Als der Westerwaldkreis 2001 Mitherausgeber wurde, wurde die Auflage auf die heutigen 14.100 Zeitungen gesteigert. Der langjähriger Chefredakteur, Ernst Zwipp übergab im Jubiläumsjahr die Leitung an eine Doppelspitze, bestehend aus Ursula Düvel aus Almersbach und Wolfgang Gnoss aus Bannberscheid. Die Landräte würdigten die hervorragende, ehrenamtliche Leistung von Ernst Zwipp und verabschiedeten ihn mit einem Präsent in den wohlverdienten Ruhestand.

Vom Anfang bis jetzt war er für die Gestaltung, die Auswahl der Bilder und die Logistik verantwortlich. „Ernst Zwipp war“, so Landrat Lieber, „Grant für die beständig hohe Qualität der Zeitschrift“. Inzwischen werden die Jahresringe nicht nur von älteren gelesen. Viele Menschen in beiden Landkreisen erwarten sehnsüchtig die nächste vierteljährliche Ausgabe, die kostenlos verteilt wird. Landrat Lieber hob hervor, dass das überwiegend aus Senioren bestehende ehrenamtliche Team die Arbeit weiterführen wird. Auf das inzwischen 105. Heft sollen noch viele folgen. Als Männer der ersten Stunde wurden Werner Zöller aus Betzdorf und Erwin Sohnius aus Neitersen geehrt. Zöller war schon bei der Gründung als damaliger Herausgeber der Heimzeitung des St. Josefs Hauses in Betzdorf dabei.

Landrat Schwickert bezeichnete das Projekt als gute Idee. Er würdigte die damit nun seit 16 Jahren bestehende gute Zusammenarbeit der beiden Kreise, die inzwischen auch auf andere Bereiche übertrage wurde. Den Redakteuren der Zeitschrift, dankte er für ihr ehrenamtliches Engagement. Er lobte die Leidenschaft und Disziplin, mit der man sich 14tägig treffe um immer wieder neue Themen zu bearbeiten.

Zuletzt ergriff Ernst Zwipp selbst das Wort. Er dankte den Landräten für die Unterstützung der Zeitschrift. In einem Rückblick erinnerte er an die schwierigen ersten Jahre und daran, dass die Zeitung 2002 schon einmal kurz vor dem Aus stand. Auch der Verlag habe aus Kostengründen schon einmal aussteigen wollen. Durch die Reduzierung der Seitenzahl und die Unterstützung durch den Westerwald- und AK Kreis konnte die Seniorenzeitschrift gerettet werden. Abschließen dankte Zwipp dem Redaktionsteam sowie deren Angehörigen. In der aktuellen Ausgabe werden alle die für Zeitung arbeiten, vorgestellt.

Foto (v.l.): Landrat Michael Lieber, Werner Zöller, Ernst Zwipp, Erwin Sohnius, Landrat Achim Schwickert