Veröffentlicht am 28. Dezember 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Malerei und Zeichentechniken von A bis Z – Kreativ ins neue Jahr mit der Kreisvolkshochschule – Am Donnerstag, 18. Januar, beginnt bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen der Kreativkurs „Malerei und Zeichentechniken von A bis Z“ in Mammelzen. Dieser richtet sich an Interessierte, die sich in verschiedenen künstlerischen Techniken spezialisieren oder herausfinden möchten, ob ihnen eine bestimmte Maltechnik liegt. Anfänger werden fundiert in die künstlerischen Techniken eingeführt und zur Selbstständigkeit geleitet. Fortgeschrittene erhalten wertvolle Tipps und Anregungen und werden bei der Weiterentwicklung des persönlichen Stils individuell gefördert.

Es werden Öl- und Acrylmalerei, freie Malerei, Portraitzeichnen, Pastell- und Aquarellmalerei oder Zeichnen von Landschaft, Stillleben oder Perspektive angeboten. Ebenso im Fokus stehen die Mappenerstellung und Studiumvorbereitung. Der Kurs unter der Leitung von Margarita Gerber umfasst insgesamt acht Termine. Er findet jeweils mittwochs in der Zeit von 19:00 bis 21:30 Uhr in Mammelzen statt. Die Kursgebühr beträgt 77,50 Euro. Anmeldungen und Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.