Veröffentlicht am 28. Dezember 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ausgabestellen für gelbe Säcke – Die Erfassung der Verpackungsabfälle erfolgt im Landkreis Altenkirchen über gelbe Wertstofftonnen. Im vierwöchentlichen Rhythmus werden die Abfallgefäße regelmäßig geleert. Für temporäre Übermengen an Verpackungsmaterialien, also Verpackungen mit dem Recyclingzeichen, sind im Landkreis Altenkirchen auch gelbe Säcke von den Systembetreibern erhältlich.

Um den Service für die Bürger/innen weiter zu verbessern, sind ab dem 2. Januar 2018 auch Gelbe Säcke beim Abfallwirtschaftsbetrieb in der Parkstraße 8 in Altenkirchen zu den normalen Öffnungszeiten erhältlich. Die vier offiziellen Ausgabestellen für gelbe Säcke im Überblick:

Fa. REMONDIS Mittelrhein, Graf-Zeppelin-Str. 9-11 in 57610 Altenkirchen, die Bäckerei, Hauptstr. 42 in 57584 Scheuerfeld, Betriebs- und Wertstoffhof AWB, Zum Alten Sand in 57583 Nauroth, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen, Parkstr. 8 in 57610 Altenkirchen.

Bei Fragen ist die Firma Remondis Mittelrhein telefonisch unter 0800 1223255 erreichbar. Auskünfte zu Gefäßänderungen und rund um die Thematik Gelbe Wertstofftonnen/ Gelbe Säcke erhalten Bürgerinnen und Bürger hier ebenso.