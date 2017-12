Veröffentlicht am 26. Dezember 2017 von wwa

PUDERBACH – Unter BtM-Einfluss stehend an der L 267 „Hölzchens Mühle“ festgefahren – Am zweiten Weihnachtsfeiertag. 26. Dezember, fuhr sich ein 44jähriger Neuwieder gegen 04:00 Uhr im Bereich der „Hölzchens Mühle“, L 267, Puderbach in Richtung Raubach, mit seinem VW-Transporter fest. Auch mit den zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten konnte das Fahrzeug nicht wieder „flott“ gemacht werden.

Den Polizeibeamten fiel allerdings auf, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand, was ein Vortest positiv auf Amphetamin/XTC bestätigte. Somit wird er sich nicht nur aufgrund eines Verstoßes gegen das BtMG zu verantworten haben. Er wird zudem noch für mindestens einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen und eine nicht unerhebliche Geldbuße zu zahlen haben.