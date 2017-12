Veröffentlicht am 24. Dezember 2017 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Tödlicher Verkehrsunfall in Oberhonnefeld – Am frühen Sonntagmorgen, 24. Dezember, ereignete sich um 00:28 Uhr im Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld – Gierend ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 27jähriger Autofahrer befuhr den Weyerbuscher Weg in Richtung Bundesstraße 256. Dort verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, der sich wenige Meter neben dem rechten Fahrbahnrand befand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Es waren neben der Notärztin und den Rettungssanitätern insgesamt 44 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf, ein Notfallseelsorger und mehrere Polizeibeamte der Polizei Straßenhaus im Einsatz. Die Unfallstelle war für drei Stunden gesperrt. Quelle: Polizei