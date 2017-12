Veröffentlicht am 23. Dezember 2017 von wwa

INGELBACH/HELMENZEN – Spende des Ingelbacher Tanzstudios für den kleinen Paul – Im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier im Westerwälder Hof in Helmenzen überreichten die Schüler/innen des Ingelbacher Tanzstudios dance point sowie Inhaberin Bettina Witt symbolisch einen Scheck in Höhe von 350 Euro für den siebenjährigen Paul an die Unnauer Patenschaft. Im Vorfeld hatte man vom Schicksal des siebenjährigen Paul, der durch eine seltene Erkrankung querschnittsgelähmt ist, erfahren und beschlossen Pauls Familie mit einer kleinen Spende zu helfen. Das Geld stammt aus der Weihnachtsmusicalaufführung der Tanzschule, die im letzten Jahr in der Stadthalle Altenkirchen aufgeführt wurde. Ein Euro pro verkaufter Eintrittskarte war damals für den guten Zweck zur Seite gelegt worden.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden neben der Scheckübergabe und einer Verlosung auch noch langjährige Tanzschülerinnen geehrt. Laura Köhnlein, Vicky Rompel, Emily Lechleder, Klara Pfeiffer, Carolin Engers, Katharina Kunz, Julia Marx, Sina Schüchen und Danika Kober wurden für fünf Jahre Tanzunterricht im Dance Point geehrt. Melanie Giefer erhielt eine Urkunde sowie die gläserne Medaille für zehn Jahre aktives Tanzen.

Einen Sachpreis sowie den Titel „Tänzerin des Jahres 2017“ erhielten die Tanzschülerinnen, die im laufenden Kalenderjahr die wenigsten Trainingseinheiten versäumt hatten. Das waren im einzelnen Lynn Buchholz, Katharina Kempf, Nele Bovenderd, Maja Ahlhäuser, Marie Barth, Carolin Engers und Leonie Giefer.