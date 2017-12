Kinder beschenken Betzdorfer Polizei

Veröffentlicht am 23. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF – Weihnachtsgeschenk der besonderen Art für die Polizeiinspektion Betzdorf – Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art wurde den Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf am Freitagnachmittag zuteil. Die siebenjährige Fay und der vierjährige Luke aus Steinebach kamen mit ihrem Vater zur Dienststelle. Die beiden Kinder hatten für die Polizisten, die an den Weihnachtsfeiertagen Dienst verrichten müssen ein besonderes Weihnachtsgeschenk vorbereitet, dass sie gerne persönlich abgeben wollten. Die beiden Kinder hatten selbstgemalte Bilder dabei, um sich bei den Polizisten für ihren Einsatz zu bedanken. Das Geschenk wurde von Dienstgruppenleiter, Polizeihauptkommissar Frank Reifenrath, gerne entgegengenommen. Im Wachraum der PI fanden die Gemälde einen besonderen Platz. Eine tolle Geste der beiden Kinder, die sich nach der Besichtigung des Wachraumes selbstverständlich noch einen Streifenwagen anschauen und Probesitzen konnten. Der vierjährige Luke hat sich bereits in seinen jungen Jahren für einen Beruf entschieden, er will Polizist werden. PHK Reifenrath bedankte sich bei den beiden Kids mit einem Polizeikinderkalender.