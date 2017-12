Veröffentlicht am 26. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Jahresabschlussausbildung bei der Reservistenkameradschaft Wisserland und ihren Ortsverbänden – Taktische Zeichen und Führen einer Lagekarte wurden als militärische Ausbildung vertieft – Auf dem Gebiet der Ausbildung militärischer Grundfertigkeiten vertieften die Wissener Reservisten in einer Abendversammlung gemeinsam mit ihren Ortsverbänden ihre Kenntnisse über taktische Zeichen und das Führen einer Lagekarte. Das neue System der taktischen Zeichen nahmen die Kameraden der Reserve jetzt einmal genauer unter die Lupe. Auf dieses Thema hatte sich Obergefreiter d. R. Gerd Kaminski bestens vorbereitet und konnte somit allumfänglich als Ausbilder Rede und Antwort stehen. Der Ausbildungsstoff gestaltete sich allerdings doch komplexer als bei der Ausbildungsvorbereitung gedacht. Kurz entschlossen wurde entschieden, diesbezüglich weitere Ausbildungseinheiten in die Jahresplanung 2018 zu integrieren.

Kaminski ging zunächst auf den grundsätzlichen Aufbau der taktischen Zeichen ein. Anschließend erläuterte er detailliert die Darstellung von Einzelsystemen wie etwa Fahrzeuge, Waffensysteme in Verbindung mit Truppenteilen. Weitere Ausbildungsthemen waren die Darstellung von Truppenteilen, Truppengattungen in unterschiedlichen Führungsebenen und die Möglichkeit der Lagedarstellung von Operationen im gesamten Aufgabenspektrum. Ausbilder Kaminski hatte für die einzelnen Ausbildungsabschnitte jeweils spezifische Übungen parat und sorgte dadurch für ein ansprechendes und mithin aufgelockertes Programm im Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Anhand von Beispielen konnten die Azubis das Erlernte anwenden und somit ihr Können unter Beweis stellen. Ausbildung pur, die wiederum allen gleichfalls Spaß bereitete.

Der Leitende der Ausbildung, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, verzichtete auf die Darstellung der Operationsarten. Denn hier, so der Stabsoffizier d. R. konkretisierend, werde es nicht nur begriffliche Änderungen in der Vorschriftenlage der Bundeswehr, die spätestens im kommenden Jahr zum Tragen kommen, geben. Anschließend leitete er in die Grundsätze des Führens einer Lagekarte über und gab abschließend noch wertvolle Tipps, wie man eine Karte für den militärischen Einsatz zweckmäßig vorbereitet. Kartenmaßstäbe und deren Umrechnungen rundeten die Ausbildung zur vorgerückten Stunde ab.

Die spannungsgeladene Ausbildung ließ die Zeit wie im Fluge vorüberziehen und schon stand der Anbruch der Mitternacht ins Haus. Alle zogen durchweg positive Bilanz und möchten mehr über die taktischen Zeichen und Operationsarten erfahren. Nun endet erst einmal die militärische Ausbildung der heimischen Reservisten, bevor das Jahr 2018 mit Schwung und voller Tatendrang gestartet werden soll. (aw) Foto: Axel Wienand