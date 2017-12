Veröffentlicht am 24. Dezember 2017 von wwa

HAMM (Sieg) – Wir haben mitgemacht – Päckchenaktion 2017 in der Katholischen Kindertagesstätte St. Joseph Hamm/ Sieg – Weihnachten ist das Fest der Freude. So heißt es! Aber, dass Weihnachten nicht für alle Kinder und Familien auf dieser Welt ein Freudenfest ist, weil das Nötigste fehlt und für Geschenke kein Geld da ist, ist leider auch bittere Wahrheit. Doch viele wunderbare Aktionen und Organisationen setzen sich gezielt dafür ein, dass Weihnachten in allen Teilen dieser Welt zum Freudenfest werden kann. Ob „Weihnachten im Schuhkarton“ (Geschenke der Hoffnung), „Weihnachten Hoffnung spenden“ (Ärzte ohne Grenzen) oder auch „Weihnachtsspenden“ (Greenpeace); es gibt unzählige Möglichkeiten sich an den Hilfeaktionen zu beteiligen.

Die Bibel- und Missionshilfe Ost. e.V. Weitefeld ist eine unserer regionalen Hilfsorganisationen, deren „Päckchenaktion“ rumänische Kinder zur Weihnachtszeit beschenkt. Gemeinsam mit unseren Eltern und Kollegen haben wir im Advent viele Kartons und Päckchen gesammelt, um damit die Bibel- und Missionshilfe Ost e.V. zu unterstützen und uns an der Weihnachtsaktion zu beteiligen.

Da wir das leider kurzfristig erfuhren, entschieden wir uns, den Abgabezeitraum für Spenden in unserer Einrichtung zu erweitern und mit den Geschenkpäckchen noch eine regionale soziale Einrichtung zu unterstützen. Am Montag den 18.Dezember fanden so noch viele weihnachtlich verpackte Päckchen ihren Weg nach Windeck Rosbach. Im ehemaligen Pfarrhaus wurden wir von dem Vorsitzenden der „Windeck hilft e.V.“ Hans- Werner Schmidt, freundlich empfangen und konnten ihm unsere Weihnachtspäckchen überreichen. Am darauffolgenden Tag konnten diese, während der Lebensmittelausgabe, von bedürftigen Kindern und deren Familien abgeholt werden. Der Verein „Windeck hilft e.V.“ gehört dem Dachverband der Deutschen Tafeln an und verteilt in ihrer wöchentlichen Ausgabe Lebensmittel und Sachspenden an bedürftige Mitbürger. Unter der Internetadresse www.windeck-hilft.de können Sie sich noch weiter über die Arbeit von „Windeck hilft“ informieren.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei all unseren Eltern und Kollegen bedanken, ohne die diese tollen Spendenaktionen nicht möglich gewesen wären. VIELEN DANK!

Das Team der Katholischen Kindertagesstätte St. Joseph.