76jährige Frau seit Sonntag vermisst

Veröffentlicht am 23. Dezember 2017 von wwa

LINZ – Vermisstenfahndung nach 76jähriger Frau – Seit Sonntag, 17. Dezember, wird die 76jährige Brigitte Böge aus Linz am Rhein vermisst. Das wurde der Polizei am Dienstag durch Nachbarn mitgeteilt. Frau Böge wurde letztmalig am Sonntag gesehen, seit dem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch Feuerwehr und Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie eines Suchhundes (Mantrailer) konnten bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau erlangt werden.

Hinweise zum Aussehen: Frau Böge ist von schlanker Statur, circa 170 groß und hat graues Haar (siehe beigefügtes Foto). Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Frau Böge geben? Wer hat die Vermisste seit dem Tag des Verschwindens gesehen? Hinweise erbittet die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 oder per Email an kineuwied@polizei.rlp.de