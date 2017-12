Veröffentlicht am 23. Dezember 2017 von wwa

GIESENHAUSEN – Erneuter Weihnachtsbaumdiebstahl – Erneut stahlen bisher unbekannte Täter in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. Dezember, Weihnachtsbäume aus der an der B 414 gelegenen Weihnachtsbaumkultur. Hierfür durchtrennten sie zunächst den Drahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.