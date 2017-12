Veröffentlicht am 24. Dezember 2017 von wwa

LINZ – Es weihnachtete in der Incura Senioren-Residenz Sankt Antonius, Linz – In der Vorweihnachtszeit hieß es in der Senioren-Residenz Sankt Antonius an vier Tagen „Lasst uns froh und munter sein“. Der Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz begrüßte Bewohner, Angehörige und Gäste mit besinnlichen Worten und lud zu Kaffee, Torte und Plätzchen ein. Jens Hausschild, Alleinunterhalter, begleitet alle Weihnachtfeiern auf dem Keyboard und fand für jeden Moment das passende Lied. Lange dauerte es nicht, da stand auch schon der Nikolaus vor der Türe und bat um Einlass. Es wurde ganz still in der festlich geschmückten Kapelle. Er hatte natürlich für jeden etwas mitgebracht und freute sich über die viele Menschen die miteinander feierten. Es wurden Gedichte und weihnachtliche Texte vorgetragen, gemeinsam gesungen und bei so vielen Schneeliedern blieb es nicht aus dass dieser auch vom Himmel fiel.

Die Mitarbeiter der Tagespflege überraschten mit einem kurzen, spritzigen Theaterstück bei dem viel gelacht wurde und die „fidelen Antonier“, eine hauseigene Ukulelegruppe boten verschiedene Lieder dar, die in einem Stück von Cathrin Weyer “Der Rabe“ inszeniert wurden. Dies wurde natürlich mit einem gebührenden Applaus gefeiert. Begeistert waren die Gäste über die Chöre die mit ihrem Gesang einen wunderschönen Anklang fanden. So zum Beispiel der Frauenchor Frohsinn aus Vettelschoß, ebenso der Kirchenchor Cäcilia aus Dattenberg und eine Abordnung des Frauenchor Chorallen mit musikalischer Begleitung aus Leubsdorf, die gemeinsam mit den Bewohnern sangen. Die Bewohner möchten sich nochmals auf diesem Wege bedanken und hoffen sie nächstes Jahr alle wieder begrüßen zu dürfen.