„Es weihnachtet sehr“ in der Heddesdorfer Kinderburg

24. Dezember 2017

NEUWIED – Advent hielt Einzug in der „Heddesdorfer Kinderburg“ – „Es weihnachtet sehr“: So lautete das Motto kurz vor dem dritten Advent in der städtischen Kindertagesstätte Heddesdorfer Kinderburg. Morgens erhielten die Kinder Besuch von einem ganz besonderen Mann, dem Nikolaus. Er erzählte ihnen die Legende des heiligen Nikolaus. Zudem hatte er für jedes Kind eine mit kleinen Köstlichkeiten gefüllte Socke im Gepäck. Als kleines Dankeschön sangen ihm die Mädchen und Jungen ein Lied. Doch damit war der aufregende Tag noch nicht zu Ende, stand doch noch ein gemütlicher Adventsnachmittag mit Kaffee und Kuchen auf dem Programm, der auch einige Workshops in petto hielt. Kamishibai (Papiertheater), das Anfertigen lustiger Familienporträts und das Bauen eines Tannenbaumes aus Plastikbechern sorgten für Abwechslung. Zum Abschluss des ereignisreichen Tages kamen Kinder, Eltern, Großeltern und pädagogische Fachkräfte zusammen, um beim gemeinsamen Adventssingen den Nachmittag ausklingen zu lassen.