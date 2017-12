Veröffentlicht am 25. Dezember 2017 von wwa

NEUHÄUSEL – Westerwald Bank und Weihnachtsmarkt in Neuhäusel zaubern Lächeln in die Gesichter – Gewinner der Neuhäuseler Weihnachtsmarkt-Verlosung stehen fest – Traditionell fand am zweiten Adventssonntag der Weihnachtsmarkt in Neuhäusel statt und lockte auch in diesem Jahr wieder sehr viele interessierte Menschen von nah und fern an. Ortsbürgermeister Werner Christmann eröffnete den idyllischen Markt auf dem Vorplatz der St. Anna Kirche.

Neben dem musikalischen Rahmenprogramm von Posaunenchor, Gesangverein, Kirchenchor und Kinderchor der Augst-Schule stand die alljährliche Weihnachtsverlosung im Mittelpunkt, bei der es wieder tolle Preise zu gewinnen gab. Diese Preise im Gesamtwert von rund 1.600 Euro wurden von einer Reihe Firmen in Neuhäusel gespendet. Dazu gehören der Edeka Fuhrmann, Brillenhaus Roth, Coiffeur Rosenbach, REWE Neuhäusel, Kreissparkasse Westerwald-Sieg, Neue Apotheke Neuhäusel sowie die Westerwald Bank eG als Mitorganisator.

Werner Christmann war auch derjenige, der gemeinsam mit einer „Glücksfee“ gegen 17:00 Uhr die Hauptgewinner der Weihnachtsverlosung (Plätze 1 bis 4) zog. Der Ortsbürgermeister freute sich: „Der Weihnachtsmarkt in Neuhäusel ist immer ein besonderes Ereignis und wieder einmal sehr gut gelungen. Mein großer Dank geht auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei dem Weihnachtsmarkt mitgewirkt haben.“ Mitarbeiter der Westerwald Bank losten vorab intern die weiteren Preise aus.

Die Gewinnerlisten hängen bei den teilnehmenden Firmen aus und sind von den Teilnehmern einsehbar. Die jeweiligen Sachpreise können ab sofort vor Ort bei den entsprechenden Firmen abgeholt werden.