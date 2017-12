Veröffentlicht am 27. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Resilienz und Achtsamkeit – Persönliche Stärken erkennen und nutzen“ – Am 13. und 14. Januar, in den Zeiten von 10:00 bis 17:00 Uhr und 10:00 bis 15:00 Uhr, findet ein Wochenende im Zeichen der inneren Widerstandsfähigkeit im Haus Felsenkeller: Kurs „Resilienz und Achtsamkeit – Persönliche Stärken erkennen und nutzen“

Manche Menschen werden bei Misserfolgen und Krisen, bei Druck, Stress und Ärger leicht aus der Bahn geworfen. Andere sind weniger empfindlich und widerstandsfähiger. Wenn Menschen in belastenden Situationen psychisch stabil bleiben, nennen Psychologen ihre Fähigkeit „Resilienz“. Resiliente Menschen sind beruflich erfolgreicher, emotional stabiler sowie körperlich und psychisch gesünder. Bei Veränderungen passen sie sich besser an und leiden seltener an Burn-Out.

Resilienz wirkt wie ein „seelisches Immunsystem“ und lässt sich trainieren, sodass es möglich wird Krisen durchzustehen oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen. In diesem Kurs lernen sie von Anke Pfeffermann, wie sie ihre psychische Widerstandsfähigkeit entwickeln können.

Die Kursgebühr beträgt 170 Euro, eine Förderung durch Bildungsprämie oder QualiScheck ist denkbar, Infos finden sich im Programmheft. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.