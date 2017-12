Veröffentlicht am 25. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs zu Aufbau und Festigung von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben – Am Dienstag, 09. Januar, von 17:30 bis 21:45 Uhr, beginnt ein neuer Kurs zu Aufbau und Festigung von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben im Haus Felsenkeller. In Zusammenarbeit mit dem Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz und der Kreis-Volkshochschule wird an der Festigung und dem Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben gearbeitet.

Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. Die Gründe sind so vielfältig, wie die Geschichten eines jeden Einzelnen. Es ist überraschend, wie unterschiedlich die Menschen sind, die daran teilnehmen. Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose und Selbständige sind darunter, die regelmäßig Fortschritte und Erfolge machen.

Regina Groß lädt regelmäßig mittwochs zu einer geselligen Runde ein, in der in Kleingruppen individuell gefördert und gefordert wird. Die Teilnahme ist kostenlos! Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.