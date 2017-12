Veröffentlicht am 24. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tai Chi Kurs im Haus Felsenkeller – Am Montag, 08.Januar, von 20:00 bis 21:30 Uhr, beginnt ein Tai Chi Kurs im Haus Felsenkeller von Michael Schmidt stattfinden. Ursprünglich als innere Kampfkunst zur Selbstverteidigung vor Jahrhunderten im alten China entwickelt, kann diese Kunst auch in Altenkrichen erlernt werden. An neun Terminen jeweils montags sind alle InteressentInnen herzlich eingeladen.

Bekannt geworden ist Tai Chi bei uns im Westen vor allem als Methode, die die eigene Gesundheit erhält und fördert. Die Tai Chi-Form der Familie Yang, der Yang-Stil, ist eine Bewegungsfolge zusammenhängender Figuren. Diese Figuren werden in langsamer, fließender Bewegung ausgeführt. Durch den meditativen Bewegungsablauf der Tai Chi-Figuren wird nicht nur der Körper entspannt und geschmeidig, auch die Gedanken kommen zur Ruhe. Die Wiederherstellung des inneren und äußeren Gleichgewichtes führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie.

Die Übungen sind für jedes Alter geeignet. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.