Veröffentlicht am 23. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Qi Gong Kurs im Haus Felsenkeller – Am Montag, 08. Januar, von 18:30 bis 20:00 Uhr, beginnt ein neuer Qi Gong Kurs im Haus Felsenkeller. Michael Schmitt wird regelmäßig montags an neun Terminen, diese chinesische Bewegungskunst lehren. Qi Gong bedeutet das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Durch Qi Gong-Übungen, dem Arbeiten mit der Lebensenergie, erreicht man, das Qi im Körper in gleichmäßigem Fluss zu halten. Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert und der Qi-Fluss wird harmonisiert, um Krankheiten und chronischen Stresszuständen (Burn-out) entgegenzuwirken. Körper und Geist kommen zur Ruhe und regenerieren. Die Bedeutung von Gong liegt in der Aktivität, etwas für sich zu tun, um entspannt und gesund zu sein. In diesem Sinne lädt das Haus Felsenkeller erneut dazu ein, sich seelisch und körperlich mit diesem Kurs etwas zu gönnen. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.