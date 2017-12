Veröffentlicht am 21. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Bundesligamannschaft des Wissener SV besuchte Optikspezialisten – Für den Schießsport sind zwei physische Faktoren von großer Bedeutung, eine ruhige Hand und ein sicheres Auge. Um die Funktionsweise von letzterem näher kennenzulernen und eventuelle persönliche Schwachpunkte aufzudecken besuchte die Wissener Luftgewehrmannschaft im Rahmen eines Bundesligawettkampfes und auf Initiative des Vereinsmitglieds Ulrich Hoberg die Firma Oculus Optikgeräte GmbH in Wetzlar.

Die Firma Oculus Optikgeräte GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und ein Spezialist für die Entwicklung und Produktion optischer Geräte für die Augendiagnostik. Das Unternehmen produziert seine ophthalmologischen Produkte für den nationalen und internationalen Markt. Zu seiner weltweiten Kundschaft zählen Augenärzte, Augenoptiker und Optometristen. Neben dem Hauptsitz in Wetzlar, der Arbeitsplatz für 300 Mitarbeiter ist, unterhält die Firma Oculus weitere Niederlassungen in den USA, Hongkong, Tschechien, der Slowakei, Polen und Spanien.

An einem Freitagmorgen wurde die Wissener Delegation vom Personalchef der Firma Oculus, Marc Busch und der Marketingleiterin, Amelie Schultze in Empfang genommen. Einer kurzen Erläuterung des Ablaufes schloss sich eine Firmenführung an, bei der die Teilnehmer einen Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens erhielten. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Firma Oculus an ihrem Standort in Wetzlar eine breite Palette verschiedenster Tätigkeiten, wie in etwa der Forschung, Entwicklung und Produktion durchführt. Auf diesem Wege kann das Unternehmen kurze Wege im Sinne eines guten Produktes garantieren.

Nach der Firmenführung bestand für die Wissener Schützen die Möglichkeit, den hauseigenen Mess-Parcours in Anspruch zu nehmen, welcher dazu dient, das Auge auf Schwächen zu untersuchen und Verbesserungsansätze aufzuzeigen. Bestandteil des Mess-Parcours war neben klassischen Sehtests an unterschiedlichsten Instrumenten auch eine Tränenfilm-Analyse zur Untersuchung der Funktionsfähigkeit des Tränenkanals. Jeder Schütze erhielt im Anschluss eine Auswertung über die persönlichen Messergebnisse.

Zum Abschluss lud die Firma Oculus die Wissener Delegation zum Mittagessen in die hauseigene Kantine ein. Der Wissener Schützenverein bedankt sich herzlich bei den Mitarbeitern der Firma Oculus für die Bereitschaft einen Einblick in die Arbeit ihres Unternehmens zu erhalten. Die nette Aufnahme und die neuen Erkenntnisse werden der Mannschaft noch lange in Erinnerung bleiben und bieten darüber hinaus einen Ansatz zur persönlichen Leistungssteigerung. (Vereinsbericht) Fotos: SV Wissen