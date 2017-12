Veröffentlicht am 21. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Deutsches Rotes Kreuz verschenkt zuvor gespendete Bücher an Kinder – Seit Anfang Dezember verschenkten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der DRK-Kleiderkammer des Kreisverbandes Altenkirchen insgesamt fast 100 Kinderbücher. Diese wurden zuvor von den engagierten Frauen liebevoll in festliches Geschenkpapier verpackt und sollen den großen und kleinen Besuchern der Kleiderkammer eine kleine Freude bereiten. Die Märchenbücher „Schokobär und Marzihäschen“ und „Das Singen der Vögel“ wurden von dem Unternehmen „Gerolsteiner Brunnen“, welches dem Sozialbündnis „Allianz Pro Menschlichkeit“ angehört, gespendet. Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz setzt mit vielen regionalen Unternehmen in diesem Sozialbündnis ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft.

Foto: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der DRK-Kleiderkammer: Erna-Marie Kemper, Ingeborg Rahn, Bärbel Eigner, sowie Ehrenamtskoordinatorin der DRK-Flüchtlingshilfe Elisabeth Sörger