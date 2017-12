Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall mit Flucht – Am Sonntagabend, 17. Dezember, gegen 18:35 Uhr kam es am Kreisverkehr-Platz in Daaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher, ein Fahrer eines silbernen Kleinwagens, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 54jährige Autofahrerin hatte mit ihrem Pkw den Kreisverkehr von Herdorf kommend befahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens war von der Betzdorfer Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Pkw der 54 Jährigen zu achten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher forderte die Frau auf, die Unfallstelle zu räumen. Statt wie verabredungsgemäß an anderer Stelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer des silbernen Kleinwagens in Richtung Oberdreisbach.

Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen. Für Hinweise, die zur Ermittlungen des Verursachers führen, hat die Geschädigte eine Belohnung in Höhe von bis zu 500 Euro in Aussicht gestellt. Die Auslobung ist bis zum 29. Dezember befristet und der Rechtsweg ist bei der Verteilung ausgeschlossen. Personen die mit Strafverfolgungsaufgaben betraut sind, sind von der Auslobung ausgeschlossen.