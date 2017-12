Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Diebstahl in Seniorenheim – Am Sonntagnachmittag, 17. Dezember, gegen 14:00 Uhr, kam es im Seniorenheim St. Josef, Wissen, Bröltalstraße 15, zum Diebstahl einer Armbanduhr. Ein unbekannter Mann betrat das Zimmer eines Bewohners und erbat eine Auskunft zu einem anderen Bewohner. Dem Geschädigten war der Name des genannten Bewohners unbekannt. Anschließend bat der Mann darum die Toilette in der Wohnung des Geschädigten aufsuchen zu dürfen, was ihm dieser auch gewährte. Im Bad entwendete der unbekannte Mann eine dort abgelegte Armbanduhr und verließ anschließend das Zimmer. In einem weiteren Fall kam es bei einer anderen Bewohnerin zu einem versuchten Diebstahl. Hierbei betrat ein anderer Mann einfach deren Wohnung und hielt der Seniorin einen Zettel vor, worauf stand: „Sammlung für taubstumme und blinde Kinder“. Energisch forderte die Seniorin den Mann auf, ihr Zimmer zu verlassen.

Vor Ort wurde von der Polizei ermittelt, dass zwei unbekannte Männer gleichzeitig das Seniorenheim zur Tatzeit betreten hatten und für die Taten in Frage kommen dürften. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: beide ca. 30 Jahre alt, süd-ost-europäische Erscheinung; 1. Person: untersetzt bis dick, 175-180 cm groß, schwarze Haare und Bart, trug eine braune Jacke; 2. Person: schlank, ca. 185 cm groß, dunkel gekleidet. Beide sprachen relativ gutes Deutsch.

Möglicherweise benutzten die Täter einen älteren dunkelblauen Opel Corsa. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder dem benutzten Fahrzeug nimmt die Polizeiwache Wissen telefonisch unter der Telefonnummer 02742-9350 oder per Email (pwwissen@polizei.rlp.de) entgegen.