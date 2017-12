Adventkranz geht in Flammen auf

Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Senior erkennt Brandgefahr – Ein aufmerksamer Bürger alarmierte am Sonntagnachmittag, 17. Dezember, gegen 15:38 Uhr, die Rettungsleitstelle Montabaur über ein Feuer in der Wissener Oststraße. Aus seinem Fenster konnte er Flammen in der gegenüberliegenden Wohnung erkennen. Von einem Gebäudebrand mit Menschenrettung musste zunächst ausgegangen werden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Mitteiler, eine andere 78jährige Hausbewohnerin aus dem Haus zu leiten.

Die ausgerückte Feuerwehr Wissen löschte den Brand schnell. Während die 86jährige Wohnungsinhaberin Weihnachtsgebäck zubereitete, war der im Nebenzimmer stehende Adventskranz in Brand geraten. Glücklicherweise wurde das Feuer durch den aufmerksamen Nachbarn frühzeitig entdeckt, so dass es, abgesehen vom Adventskranz, zu keinem Personen- oder Sachschaden kam.