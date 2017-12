Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hohenloher Figurentheater begeistert Kinder und Eltern in Altenkirchen – Seit 40 Jahren kommt das Hohenloher Figurentheater nun schon vor Weihnachten in die Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg. Neben den traditionellen Aufführungen im Westerwaldkreis in Bad Marienberg, Westerburg, Montabaur und dem großen Saal der Verbandsgemeinde in Hachenburg gastierte das Hohenloher Figurentheater von Johanna und Harald Sperlich in diesem Jahr zum zweiten Mal auch in der Kundenhalle der Sparkassengeschäftsstelle in Altenkirchen. Mit Begeisterung sahen 80 Gäste, die aus Kindern und deren begleitenden Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten bestanden, das liebevoll inszenierte Marionettenstück „König Sofus und das Wunderhuhn“. Bevor der Nikolaus am Ausgang noch Geschenke an die Kinder und Eltern verteilte wurden noch die drei Sieger des Malwettbewerbes vom Weltspartag und der Jugendsparwoche geehrt. Als Gewinne überreichte die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin Jasmin Stiltz den kleinen Künstlern drei übergroße Plüschtiere.

Foto: (v.l.): Jasmin Stiltz (stellv. Geschäftsstellenleiterin Altenkirchen), Felix Prediker (10 Jahre, 3. Platz), Johanna Sperlich (Figurentheater), Ben Kleisz (3 Jahre, 2. Platz), Jana Siegemund (6 Jahre, 1. Platz), Harald Sperlich (Figurentheater)