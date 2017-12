Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

HACHENBURG – Bank kleidet „Chorazón“ ein – Große Freude bei der Chorfamilie „Beethoven“ aus Dernbach – Einen besonderen Grund vor Freude zu singen und zu jubilieren erhielt jetzt der gemischte Chor „Chorazón“ aus Dernbach (Montabaur) in Form eines verfrühten Weihnachtsgeschenks. Die Crowdfunding-Idee der Westerwald Bank und zahlreiche Spender haben es möglich gemacht.

Der Chor hatte sich einheitliche Chorkleidung für seine Auftritte gewünscht. 38 aktive Sänger/innen im Alter zwischen 15 und 80 Jahren bilden die Chorgemeinschaft und möchten mit ihrem Gesang anderen Menschen ebenfalls eine Freude bereiten: „Musik verbindet, sing‘ mit“.

Ihr Wunsch: die innere Harmonie auch nach außen zu tragen und ein ganzheitliches Bild für das Publikum zu liefern, um so bei Auftritten in der Gemeinde Werbung für das Singen zu machen. Angesprochen werden sollen Jung und Alt, die Spaß am gemeinsamen Singen haben. Außerdem alle Sänger/innen sowie ihre Familien und Freunde.

„Musik und besonders das Singen verbindet Generationen, es ist ein wichtiges Kulturgut und lässt alle Sänger und Sängerinnen als eine Einheit erstrahlen“, weiß auch Karl-Heinz Gilles, der erste Vorsitzende des Chores. Mit der Hilfe von über 100 Unterstützern wurden 1.605 Euro gesammelt, wovon der Betrag von 1.060 Euro aus dem Spendentopf der Bank kam. Getreu dem Motto „Viele schaffen mehr“.

Foto: Laura Giebeler (Filialleiterin der Westerwald Bank Wirges) übergibt den symbolischen Scheck an Karl-Heinz Gilles, den Ersten Vorsitzenden des Vereins.