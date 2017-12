Veröffentlicht am 19. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weiterbildungsprogramm 2018 für den Landkreis Altenkirchen ist da – Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der IHK-Akademie Koblenz, und Oliver Rohrbach, Geschäftsführer der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, stellen das aktuelle Programm 2018 für den Landkreis Altenkirchen vor. Weiterbildung auch regional anbieten, ist ein Qualitätsstandard der IHK-Akademie-Weiterbildung und wird auch durch die IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen unterstützt. Von Prüfungsvorbereitungskursen für kaufmännische Auszubildende über Seminare in den Bereichen Einkauf, Kommunikation, Personal, Rechnungswesen und IT für Fach- und Führungskräfte bis hin zu Zertifikatskursen im Fremdsprachenbereich wird eine große Bandbreite an Weiterbildung auch direkt im Landkreis Altenkirchen angeboten. Seminarorte sind u.a. Altenkirchen und Betzdorf. „Uns ist es wichtig, nah bei Unternehmen und Teilnehmern zu sein, denn bei der Weiterbildung gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen spielt auch die Entfernung eine Rolle“ so Dr. Sabine Dyas. „Und wenn es vor Ort mal nicht funktioniert, kann Blended Learing, die gut abgestimmte Mischung von Präsenzunterricht und E-Learing, helfen“, so Dyas weiter.

„Wir freuen uns über die Aktivitäten der IHK-Akademie hier im Kreis, denn die Weiterbildung ist ein Instrument gegen den Fachkräftemangel“, erläutert Oliver Rohrbach. Wenn es individuell oder auch Inhouse sein soll, können sich Unternehmen gerne an den neuen Kundenbetreuer der Akademie, Raymund Bley, 0171-3308476, wenden, um sich das Programm vorstellen zu lassen und gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen zu diskutieren. Beratung für Interessierte gibt es zusätzlich unter 0261 30471-0.