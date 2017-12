Veröffentlicht am 19. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF/MAINZ – Besucherfahrt in den rheinland-Pfälzischen Landtag – Erneut startete ein voll besetzter Bus in die Landeshauptstadt, um 50 interessierte Bürger/innen auf Einladung des heimischen Abgeordneten Michael Wäschenbach unter anderem die Wirkungsstätte der Politiker in Mainz näher zu bringen. Das Programm startete mit einer interessanten Führung durch das ZDF-Sendezentrum auf dem Lerchenberg. Hier warfen die Besucher/innen einen Blick in die Fernsehstudios und erhielten zahlreiche Informationen über die Produktionen der Sendungen, die in Mainz aufgezeichnet werden.

Von der Tribüne des Interimsplenarsaals im Landesmuseum, verfolgte die Besuchergruppe eine Debatte des monatlich stattfindenden Plenums. Bei einem Imbiss referierte der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach über seine Arbeit im Wahlkreis und in der Landeshauptstadt Mainz. Gerne beantwortete er die zahlreichen Fragen, die die Besucher/innen an ihn richteten. Zum Ausklang des informativen Programms wurde die Stadt noch auf eigene Faust erkundet. Vor allem der Weihnachtsmarkt auf den Domplätzen war für die Teilnehmer/innen ein Anziehungspunkt, der mit seiner weihnachtlichen Atmosphäre für adventliche Stimmung sorgte.