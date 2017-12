Veröffentlicht am 19. Dezember 2017 von wwa

MONTABAUR – Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der BAB 3 in der Gemarkung Montabaur – Ein mit drei ungarischen Männern besetzter PKW befuhr Montagnacht, 18. Dezember, gegen 23:29 Uhr, die BAB 3 in Richtung Frankfurt. In Höhe der Anschlussstelle Montabaur verlor der Fahrer auf gerader, ansteigender Strecke die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in die rechte Schutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Während der Fahrer und Beifahrer aus dem Fahrzeug ausstiegen, blieb die dritte Person auf der Rückbank. Kurz darauf kollidierte ein 7,5 Tonnen LKW mit dem verunglückten Fahrzeug. Ein weiterer nachfolgender Sattelzug erfasste den PKW frontal am Heck. Bei dieser Kollision wurden der draußen stehende 42jährige Fahrer sowie der auf der Rückbank sitzende 49jährige Mann getötet. Der 42jährige Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bis gegen 05:05 Uhr musste die BAB 3 zwischen Abfahrt und Auffahrt Montabaur gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Montabaur und die Freiwillige Feuerwehr Montabaur waren im Einsatz. Ein Unfallgutachter wurde nach Rücksprache mit der StA Koblenz vor Ort bestellt. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch einen ASD geborgen. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon: 02602/93270. Quelle + Fotos: Polizei