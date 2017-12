Veröffentlicht am 18. Dezember 2017 von wwa

GIELEROTH – Weihnachtsfeier des VdK Ortsverband Altenkirchen in Gieleroth – Zur Weihnachtsfeier hatte der VdK Ortsverband Altenkirchen in die „Stadthalle“ Gieleroth eingeladen. Volles Haus verbuchte Vorsitzender Fred Nolden zur sonntäglichen Nachmittagszeit. 170 Personen hatten sich angemeldet und fast alle waren auch gekommen. Unter ihnen begrüßte Nolden auch den neuen Verbandsbürgermeister Fred Nolden und den VdK Kreisvorsitzenden Erhard Lichtenthäler. Als musikalische Unterhaltung stellte er das Duo Bergkristall aus Kölsch-Büllesbach vor. Sie begleiteten mit weihnachtlicher Musik die Weihnachtsfeier. Den VdKler boten sie an Wünsche zu äußern, was sie gerne hören wollten. So wurde auch das Wolgalied gewünscht bei den sich der Vorsitzende als begabter Solist präsentierte. Das Duo Bergkristall, Reiner Jungbluth an der Gitarre und am Akkordeon Ewald Ditscheid, lies keinen Wunsch offen und sah sich zeitweise von einem hundertköpfigen Chor begleitet. Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch Lesungen weihnachtlicher Geschichten von Fred und Marlies Nolden und Elfriede Hundt. Eingeleitet wurde die Weihnachtsfeier durch das gemeinsam gesungene Lied „Alle Jahre wieder“ und beendet mit „Stille Nacht“. Im Laufe der Weihnachtsfeier sang der VdK Chor Altenkirchen „O du fröhliche“, „Ihr Kinderlein kommt“ und „Es ist ein Ros`entsprungen“ gesungen. (wwa) Fotos: Renate Wachow