BETZDORF – Fußballvereine bieten Last-minute-Geschenke – Jedes Jahr sucht man zu Weihnachten noch bis zu letzten Minute an Geschenken für seine Mitmenschen. Die SG 06 Betzdorf, der Sportverein Scheuerfeld und die Sportfreunde Wallmenroth haben noch einen besonderen Tipp, mit dem man nicht nur Fußballfreunden eine Freude machen kann. Nach dem großen Erfolg des Konzerts mit den @coustics, das die SG 06 in diesem Jahr zu ihrem 111jährigen Bestehen veranstaltete, haben sich die Fußballvereine zusammengeschlossen, um wieder mit den @coustics in der Stadthalle für einen sportlich-fröhlichen Abend zu sorgen. Unter dem Motto „Fußball ist unser Leben“ wird die weit über die heimischen Grenzen beliebte Band neben ihren Evergreens auch Songs präsentieren, bei denen es auch um den Fußball geht. Im unverkennbaren @coiustics-Sound werden Hits wie. „Teach your children“ über „You’ll never walk alone“ bis hin zu Schlagerklassikern wie „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ oder „Er steht im Tor“.

Speziell für Weihnachten gibt es an den Vorverkaufsstellen Gutscheine, die auch als Eintrittskarten verwandt werden können. Die Gutscheine gibt es für nur zehn Euro in der Buchhandlung MankelMuth, im Woodys, im Gasthof zur Post, im Friseusalon Haarzeit, im Bürgerbüro und in der Löwenapotheke (alle Betzdorf).

Die Gutscheine empfehlen auf unserem Foto (v.l.) Jürgen Bürschel, Dietmar und Sven Weber vom Förderverein SG Wallmenroth/Scheuerfeld, Hartmut Fischer von der SG 06 Betzdorf und Bertram Lauer vom SC Scheuerfeld.

Bei der Neuauflage des Konzerts wird es auch eine Ausstellung im “Hellersaal“ geben, in der es rund um das Thema Sport und Gesundheit geht. Geschäfte und Unternehmen die an einer Teilnahme oder Kauf einer Eintrittskarte interessiert sind, melden sich bitten bei den Vorständen oder unter der Hotline 0170 – 24 466 24.