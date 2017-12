Nikolausfeier bei den Maulsbacher Schützen

Veröffentlicht am 18. Dezember 2017 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Nikolaus zu Besuch im Schützenhaus Maulsbach – Preise vom Luftballonwettbewerb überreicht – Auftritte der Kindertheatergruppe, die Preisverleihung des Luftballonwettbewerbs und natürlich der Nikolaus standen im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier beim Schützenverein Maulsbach. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Frank Heuten übernahm Carina Kern die weitere Moderation. Während des ganzen Nachmittages sorgte die vereinseigene Kindermusikgruppe unter der Leitung von Stefanie Rasbach für weihnachtliche Stimmung. Den ersten Höhepunkt bot die hauseigene Kindertanzgruppe mit ihrem neuen Tanz dar und auch das erste Theaterstück „Klimakiller“ wurde von der Theatergruppe, die genau wie die Kindertanzgruppe von Doris Lichtenthäler und Stefanie Rasbach betreut wird, aufgeführt.

Der Nikolaus erschien schon sehr früh im Schützenhaus, da er von den Theaterstücken hörte und sie sich natürlich nicht entgehen lassen wollte. Da bisher alle Kinder brav waren, brauchte sich niemand zu fürchten. Deshalb bekam auch jedes Kind eine reichgefüllte Tüte mit Leckereien vom Nikolaus und der Unterstützung der amtierenden Schützenkönigin Marita I. überreicht. Einige Kinder hatten Gedichte gelernt. Die Kinder der Theatergruppe präsentierten ihr zweites Stück „Blitzer“. Im Anschluss erinnerte der Nikolaus nochmal an die guten Vorsätze fürs nächste Jahr und verabschiedete sich. Spannend wurde es als Carina Kern die Preise des Luftballonwettbewerbs überreichte. Die Luftballons waren am Schützenfest Montag in die Lüfte gestiegen. Leider kamen nur von acht Kindern die Karten, die sich an den Luftballons befanden, zurück. Die Ballons flogen zwischen 40 und 132 Kilometer weit. Die kürzeste Strecke mit 40 Kilometern flog der Ballon von Felix Pfeiffer gefolgt von Emily Müller (69 Km), Sebastian Krewald (76 Km), Nele Hottgenroth (96 Km), Raphel Hottgenroth (98 Km), Madleen Schönherr und Kira Schubert, beide 107 Kilometer. Die längste Strecke mit 132 Kilometern flog der Ballon von Manuel Fischer. (stk) Fotos: Streginski