Veröffentlicht am 16. Dezember 2017 von wwa

HEDDESDORF – Weihnachtsfeier des VdK Heddesdorf – Zur traditionellen vorweihnachtlichen Feier hatte der VdK-Ortsverband Heddesdorf eingeladen und Vorsitzender Sven Lefkowitz begrüßte zahlreiche Mitglieder im Wintergarten des Josef-Ecker-Stiftes. Bevor die Gäste zur ersten Tasse Kaffee und dem leckeren Kuchen kamen, gab es bereits den ersten Programmpunkt. Die Kindertanzgruppe „Skippos“ der KG Ringnarren begeisterten die VdKler mit ihrem neuesten Tanz. Die toll gekleideten Kinder zeigten ihr tänzerisches Können zu spanischen Klängen. So begann der Nachmittag bereits mit einem ersten Höhepunkt.

Bereits zum Kaffeetrinken wurden die Feiernden von Christine Rahn am Klavier musikalisch unterhalten, die über den gesamten Nachmittag mit ihrem musikalischen Können beeindruckte. Neben den Mitgliedern war auch die neue Seelsorgerin in der evangelischen Friedenskirchengemeinde Katrin Koelmann zur Feier gekommen. Sie richtete auch das Wort an die Anwesenden und wünschte allen eine schöne und gesunde Vorweihnachtszeit.

Weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Theatergruppe R(h)einsprung aus Neuwied. Mit großem Können begeisterte die gemischte Truppe mit humorvollen und weihnachtlichen Szenen, die mit großem Applaus quittiert wurden. Zum Abschluss des schönen Nachmittages bekamen alle Anwesenden schließlich neben den besten Wünschen zu Weihnachten und für das kommende Jahr auch noch ein kleines Präsent mit auf den Nachhauseweg.