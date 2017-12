Aktion Neue Nachbarn sagt Dankeschön in Altenkirchen, Flammersfeld und Wissen

Veröffentlicht am 16. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLAMMERSFELD/WISSEN – Aktion Neue Nachbarn sagt Dankeschön – Viele Ehrenamtliche engagieren sich im Kreisdekanat Altenkirchen für geflüchtete Menschen, sind ihnen eine Stütze, stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite und sind echte Motoren für Integration in der Region. Dafür sagte der Koordinator in der Flüchtlingshilfe beim Caritasverband Altenkirchen, André Linke, in adventlichem Rahmen „Dankeschön!“ und besuchte die ehrenamtlichen Initiativen im Dekanat, bepackt mit Geschenken und einer Finanzspritze für die Adventsfeiern.

Die erste Station wurde bei der Flüchtlingshilfe Flammersfeld eingelegt, die ihre kleine Festivität im Ristorante „La Fonte“ in Obernau abhielt und sich bei gutem Essen und einem Vortrag von einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte von Martin Walser einen schönen Abend machte. Die Vorsitzende des Vereins Dorothee Hermes-Malmedie begrüßte die zahlreich erschienen Ehrenamtlichen und sprach ihnen ein besonderes Lob für ihre wertvolle Arbeit aus, die in jedem Fall auch in 2018 fortgeführt wird. Eine gelungene Veranstaltung zum Jahresabschluss.

Die Feierlichkeiten der Flüchtlingshilfe in Wissen dehnten sich auf zwei Tage aus. Beim ersten Treffen fanden sich die ehrenamtlich Engagierten zusammen, um bei tollen Torten und köstlichem Kaffee das Jahr 2017 Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick auf 2018 zu wagen. Hier wurde gemeinsam beschlossen, das Café International und die damit verbundene erfolgreiche Arbeit weiterzuführen. Der zweite Termin war gleichbedeutend mit dem letzten Café International dieses Jahres, wo sich noch einmal eine Vielzahl an Gästen versammelte und sich bei Kaffee, Tee oder auch nur einem Glas Wasser und einem Stück Kuchen oder Gebäck zu guten Gesprächen mit neuen und alten Nachbarn einfand. Als besondere Geschenke wurden von Werner Stricker und Brigitte Stricker-Lessenich Christsterne an die Ehrenamtlichen verteilt, die allesamt positiv in das Jahr 2018 schauen und sich weiterhin für geflüchtete Menschen einsetzen werden. Das Café International ist eine Kooperation der katholischen Kirchengemeinde Kreuzerhöhung Wissen mit dem Caritasverband Altenkirchen.

Abschließende Station war das Café Jakob in Altenkirchen, mit dem in Altenkirchen mittlerweile eine neue Institution als Ort der Begegnung geschaffen wurde. Auch in der Adventszeit trafen sich wieder viele Besucher bei Kaffee und Kuchen zum Austausch in der Jakobusstube im Pfarrheim Altenkirchen und erfreuten sich an den besonderen Köstlichkeiten, die ihnen von Seiten der Veranstalter kredenzt wurden. Denn dieses Mal wurde die Tradition des „Mitbring-Cafés“ aufgehoben und als Dankeschön gab es Gewürz- und Streuselkuchen von der Konditorei – auch mal schön! Das Café International ist eine Kooperation von katholischer Kirchengemeinde St. Jakobus und dem Caritasverband Altenkirchen. Die beschriebenen Veranstaltungen wurden von der Aktion Neue Nachbarn des Erzbistums Köln finanziert und für alle Ehrenamtlichen gab es als Geschenk einen besonderen Keksausstecher in Form des Logos der Aktion. Informationen bei André Linke, Caritasverband Altenkirchen, 02681 2056 oder andre.linke@caritas-altenkirchen.de