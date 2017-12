Veröffentlicht am 16. Dezember 2017 von wwa

KOBLENZ/NEUWIED – IHK Akademie Koblenz unterstützt David Röntgen Schule in Neuwied – 13 Multifunktionstische mit versenkbarer PC-Ausstattung spendete die IHK-Akademie Koblenz e.V. an die David-Röntgen-Schule. Anlass ist die Modernisierung der Bildungsstätte Neuwied, wo ab Sommer 2018 auf über 2.300 qm modernste Seminarräume, eine große Metall-Elektro- und Schweiß-Lehrwerkstatt und fachspezifische Labore für Elektrotechnik, SPS,CNC, Pneumatik für die berufliche Aus-und Weiterbildung zu Verfügung stehen.

Schulleiter Dirk Oswald freut sich über die Ausstattung, die in verschiedenen Klassenräumen der Berufsbildenden Schule in Neuwied installiert wurde. „Das Schöne daran ist, dass jetzt in jedem Raum ein Tisch mit versenkbarem PC für Internet-Recherchemöglichkeiten bereit steht“, so der Schulleiter.

Wir unterstützen unseren Nachbarn hier in Neuwied sehr gerne, denn es gibt eine Reihe von Berührungspunkten und wir arbeiten gut zusammen, so Torsten Scherr, der Leiter der Bildungsstätte Neuwied.

Foto: PC-Ausstattung für dieBerufsbildende Schule (v.l.): Dieter Reime – Fachlehrer David-Röntgen-Schule Neuwied, Dirk Oswald – Schulleiter David-Röntgen-Schule Neuwied – Dr. Sabine Dyas – Geschäftsführerin IHK-Akademie Koblenz, Torsten Scherr – Leiter der Bildungsstätte Neuwied, im Vordergrund: zwei Schüler einer Fachklasse