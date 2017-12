Fahrzeug brennt auf der B 54

Veröffentlicht am 16. Dezember 2017 von wwa

RENNEROD – Personenwagen brennt in Rennerod – Freitagmittag, 15. Dezember, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Fahrerin aus Hessen mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße B 54 in der Ortslage Rennerod in Richtung Limburg. Kurz vor dem Kreisverkehr nahm der Wagen plötzlich kein Gas mehr an und rollte aus. Unmittelbar danach drang bereits Qualm aus dem Motorraum. Das dort entstandene Feuer griff schnell auf den Fahrzeuginnenraum über. Die Fahrerin konnte das Auto noch gefahrlos verlassen. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr Rennerod war mit neun Kräften im Einsatz und löschte das Wrack ab. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, ein technischer Defekt steht zu vermuten. Für die Dauer von der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße teilweise gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.