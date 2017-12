Veröffentlicht am 15. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Eine sichere Internetseite – Kurs gibt wichtige Tipps – Am Samstag, 6. Januar, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen Crashkurs zum Thema „Sicherheit im Internet“ an. Er richtet sich an Personen, die das Internet für Online-Geschäfte, wie beispielsweise Banking, Einkaufen im Web, Urlaubsbuchung oder zu Recherchezwecken optimal nutzen wollen, aber um ihre Sicherheit im Netz besorgt sind.

Das Ziel des Kurses ist es, Gefahren und Risiken im Internet mit einfachen Maßnahmen vorzubeugen. Die Teilnehmenden lernen an Beispielen Onlinebetrug und Identitätsdiebstahl zu erkennen und wissen nach dem Kurs, wie sie sich gegen den Datendiebstahl zu Hause auf dem Rechner am besten schützen. Hinweise zum Thema „Sichere E-Mails“ und die verschlüsselte Kommunikation runden den Crashkurs ab.

Der Kurs unter der Leitung von Frank Runkler findet in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.