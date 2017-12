Veröffentlicht am 15. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Einstimmen auf Weihnachten – Knuspermarkt verkürzt die Wartezeit für Kinder – Auch die letzte Woche des Neuwieder Knuspermarktes bietet ein buntes Programm von bereits Bekanntem, aber auch Neuem. Und das Kinder-Knusperland lässt die kleinsten Besucher staunen und schauen. Die zusätzlichen Programmpunkte wie das Geschichtenerzählen für Groß und Klein am Mittwoch, 20. Dezember, von 15:30 bis 16:00 Uhr und von 16:30 bis 17:00 Uhr und die Aktionen der Pfadfinder „Stamm der Piraten“ am Freitag, 22. Dezember, von 16:00 bis 17:30 Uhr verkürzen zudem die Wartezeit bis Heiligabend.

Aber auch für die erwachsenen Besucher gibt es wieder ausreichend Veranstaltungen, um sich mit Freunden zu treffen. Am Mittwoch, 20. Dezember, startet um 16:00 Uhr die Après Ski Party an der Feuerzangenbowle-Hütte und um 17:00 Uhr spielen „SAM – Sound and Music“ auf der Bühne an der Glühweinhütte. Die Tanzschule am Schloss zeigt mit „Auf die Plätzchen, Fertig, Los!“ am Donnerstag, 21. Dezember, von 15:30 bis 17:00 Uhr auf der Bühne an der Glühweinhütte ihr Können. Einen Tag später gibt es hier ab 17:00 Uhr jazzige Weihnachtsklänge mit Andreas Nilges und im Kinder-Knusperland ab 19:00 Uhr Weihnachtslieder mit Melanie Junglas. Rockiger hingegen wird es am Samstag, 23. Dezember, ab 17:00 Uhr mit einem DJ an der Glühweinhütte, bevor der Knuspermarkt Neuwied für 2017 schließt und all seinen Besuchern ein friedliches Weihnachtsfest wünscht. Denn am Sonntag, 24. Dezember, bleiben alle Hütten geschlossen, lediglich die Glühweinhütte hat traditionsgemäß von 10:00 bis 15:30 Uhr geöffnet.