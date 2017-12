Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem und nicht versichertem Fahrzeug

Veröffentlicht am 15. Dezember 2017 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall auf der L 280 bei Alsdorf – Am Donnerstagabend, 14. Dezember, gegen 21:19 Uhr, kam es auf der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 44jähriger Autofahrer war mit seinem nicht zugelassenen, und nicht versicherten, Personenwagen von Alsdorf in Richtung Schutzbach gefahren. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und der 44 Jährige wurde verletzt. Nach eigenen Angaben hatte er den Pkw erworben und wollte ihn ohne Zulassung an seine Wohnanschrift überführen. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.