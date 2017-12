Annahmestelle für Elektrokleingeräte in Daaden wird geschlossen

Veröffentlicht am 15. Dezember 2017 von wwa

DAADEN – Annahmestelle für Elektrokleingeräte in Daaden fällt zum Jahreswechsel weg – Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen informiert, dass zum 31. Dezember die Annahmestelle für Elektrokleingeräte am Bauhof in Daaden, Im Kirdorf, schließt. Bedingt durch ständige illegale Müllablagerungen haben die Verbandsgemeindewerke keinen anderen Weg mehr gesehen, als den Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb zum Jahresende zu beenden. Ein alternativer Standort konnte bis dato noch nicht gefunden werden und der AWB ist für entsprechende Hinweise oder Anfragen sehr dankbar.

Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Verwertung von Elektrokleingeräten finden sich im Umweltkalender und auf der Homepage des AWB unter www.awb-ak.de.