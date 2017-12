Veröffentlicht am 15. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Kindergartenkinder gestalteten Baum der Sparkasse – In den Morgenkreisen der neuen städtischen Kindertagesstätte „Rommersdorf“ wurde seit Mitte November fleißig gebastelt, denn schließlich sollte ein ganzer Weihnachtsbaum geschmückt werden. Die Kinder stimmten über verschiedene Vorschläge ab, was kreativ gefertigt werden sollte und setzen „ihre“ Anhänger mit viel Spaß und Elan um. Jede Altersstufe entschied sich für eigene Motive und am Ende machte sich eine Kindergruppe mit einem Bollerwagen voller vielfältiger Baumanhänger auf den Weg zur Sparkassenfiliale Heimbach-Weis. Denn dort sollten sie den Weihnachtsbaum schmücken, was gebührend von allen Seiten bestaunt wurde. Besonders freuten sich die fleißigen Helfer über die Geschenktüten, die sie als Dankeschön vor dem Heimweg in die Kindertagesstätte überreicht bekamen.