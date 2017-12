Veröffentlicht am 20. Dezember 2017 von wwa

OBERBIEBER – Adventsfenster öffnet mit Friedenslicht aus erster Hand – Weil der vierte Adventssonntag in diesem Jahr bereits Heiliger Abend ist, haben die Pfadfinder die sonst übliche Aussendung des Friedenslichtes aus Bethlehem für das Gebiet der Pfarrei St. Bonifatius diesmal anders organisiert: Sie wird am Freitag, 22. Dezember, ab 17:00 Uhr verbunden mit der Öffnung des 22. Advents-Fensters in Oberbieber, die die Pfadfinder am gleichen Tag durchführen. Damit sich ein Besuch des Pfadfinderhauses in der Grafenwiese 100 noch mehr lohnt, öffnet das Haus seine Türen mit zahlreichen Angeboten. Kinder können Stockbrot über offenem Feuer backen, Weihnachtspunsch genießen und noch kleine Weihnachtsgeschenke für Kurzentschlossene basteln, Erwachsene können noch gebastelte Weihnachtsgeschenke finden und natürlich wartet eine musikalische Überraschung und ein besonders gestaltetes Adventfenster mit Oberbieberer Bildern auf die Besucher. Das Friedenslicht kommt diesmal aus erster Hand: Alexander Scherer vom Pfadfinderstamm St. Bonifatius gehört zum deutschen Kontingent, das in Wien das Friedenslicht direkt aus Bethlehem in Empfang nimmt, wo es in der Geburtsgrotte entzündet wurde. Von dort bringt er es an verschiedene Aussendungsorte, aber am 22. natürlich auch zu seinem Heimat-Stamm, der es an die Menschen in der Pfarrei weitergibt.

Foto: Alexander Scherer von den Georgspfadfindern vom Stamm St. Bonifatius in Oberbieber gehört zum deutschen Kontingent, das in Wien das Friedenslicht direkt aus Bethlehem in Empfang nimmt.