Veröffentlicht am 14. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Ausbau Engerser Straße voraussichtlich früher fertig – Positive Nachricht aus der Engerser Straße in Neuwied: Die Bauarbeiten liegen ausgesprochen gut im Zeitplan und könnten früher als vorgesehen abgeschlossen werden. Anfang August startete das gemeinsame Projekt von Stadt, Stadtwerken und Servicebetrieben mit Leitungsarbeiten in der Kreuzung mit der Wilhelmstraße. Anschließend wurden in dem Abschnitt bis zur Dammstraße Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und die Straße ausgebaut. Wozu unter anderem auch die Erneuerung von Gehwegen, Parkständen und der Beleuchtung gehört. Auf dem Foto erhält die Fahrbahn ihre neue Decke – augenfälliges Indiz dafür, dass sich die Arbeiten dem letzten Abschnitt nähern. War ursprünglich geplant, Ende März fertig zu werden, so schätzt man nun im städtischen Bauamt, dass die Baustelle und damit auch die Umleitung schon im Laufe des Januars verschwinden könnten.